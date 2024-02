Signora Juve Next Gen Ancona DIRETTA 3-2: Guerra ribalta tutto, ultimi minuti di gioco

La Juventus Next Gen ospita l’Ancona nella 24esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo la vittoria esterna con la SPAL, ospita l’Ancona nella 24esima giornata del campionato di Serie C.

Juventus Next Gen Ancona 3-2: sintesi e moviola

1′ Via alla sfida

4′ Grande intensità in questo inizio di match da parte di entrambe le squadre

6′ Destro a giro in area di Spagnoli, palla fuori non di molto. Distratta la difesa bianconera

13′ Si spingono in avanti i bianconeri, che aumentano la pressione offensiva

15′ Pronto alla battuta Paolucci, la difesa smorza la conclusione che finisce poi tra le braccia di Daffara

19′ A terra Hasa dopo un contrasto. Il centrocampista si rialza dopo qualche secondo

21′ Spagnoli col sinistro, Stramaccioni devia in calcio d’angolo

22′ Avanti l’Ancona. Giampaolo calcia da corner e trova clamorosamente la porta, dopo che il pallone è passato tra una serie di giocatori

28′ Prova a reagire la Juve, ma gli spazi per colpire gli avversari sono pochi

30′ Sekulov ci prova dai 40 metri, palla abbondantemente alta

31′ Ammonito Marenco per un’entrata in ritardo su Cerri

36′ Gara che fatica a decollare, anche per via dei numerosi falli da una parte e dall’altra

38′ LA PAREGGIA LA JUVE! Cross dalla sinistra, colpo al volo di Savona respinto da Perucchini. Palla che carambola sui piedi di Comenencia che prende il palo, trasformando il suo tiro in un assist per Cerri che insacca a porta vuota

43′ Gara che si avvia al finale di primo tempo, con i bianconeri che aumentano la loro pressione

45′ Ammonito anche Gatto per un fallo su Sekulov

45′ Un minuto di recupero

45’+1 Finisce qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Via alla ripresa

49′ Cross di Clemente dalla destra, Poli ci mette il piedone ed allontana il pericolo

50′ Di nuovo avanti l’Ancona. Disattenzione di Cerri in fase difensiva, Spagnoli tutto solo in area ne approfitta e batte Daffara

54′ Buono scambio tra Comenencia e Guerra che porta al tiro l’olandese, murato dalla difesa dell’Ancona

55′ Morbido cross di Hasa per Comenencia, che però commette fallo in attacco

57′ MAGIA DI SEKULOV! 2-2! Rouhi serve in area il trequartista che con un gioco di gambe si libera il destro per andare al tiro a giro, che batte il portiere. Una perla dell’attaccante

61′ Ancora pericoloso Sekulov, che si conquista un’interessante punizione dal limite

62′ Hasa a giro, la palla non si abbassa abbastanza

67′ Fuori Cerri per Anghelè

67′ Nell’Ancona entrano Vogiatzis per Gatto e Moretti per Giampaolo

70′ Ammonito Moretti per un fallo su Stramaccioni

71′ Stop e destro di Sekulov, blocca senza fatica Perucchini

75′ LA RIBALTA LA JUVE! Cross perfetto di Stramaccioni per Guerra, che con la porta spalancata non ha difficoltà nel trovare il 3-2

77′ Nell’Ancona fuori Marenco per Cioffi

78′ Cella va al tiro con una coordinazione non perfetta, palla alta

80′ Nella Juve dentro Stivanello per Comenencia e Salifou per Guerra

82′ Occasione per l’Ancona con il destro di Basso murato dalla difesa. Gli ospiti lamentano un presunto tocco di mano

83′ Giallo anche per Sekulov per un fallo su Cella

84′ Pericolo per la Juve! Cioffi calcia centrale, Daffara non perfetto nella respinta. Poi Basso in spaccata mette fuori

85′ Nell’Ancona fuori Paolucci per Energe e Agyemang per Martina

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen Ancona 3-2: risultato e tabellino

Reti: 22′ Giampaolo, 38′ Cerri, 50′ Spagnoli, 57′ Sekulov, 75′ Guerra

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Savona, Poli (C), Stramaccioni; Comenencia (80′ Stivanello), Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra (80′ Salifou); Cerri (67′ Anghelè). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Muharemovic, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Bonetti. Allenatore: Brambilla.

Ancona: Perucchini, Cella, Gatto (C) (67′ Vogiatzis), Spagnoli, Marenco (77′ Cioffi), Agyemang (85′ Martina), Paolucci (85′ Energe), Clemente, Giampaolo (67′ Moretti), Pellizzari, Basso. A disposizione: Vitali, Testagrossa, D’Eramo, Radicchio, Barnabà. Allenatore: Colavitto.

Ammoniti: Marenco, Gatto, Moretti, Sekulov

