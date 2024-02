Signora Juve Next Gen Ancona DIRETTA 0-1: gol olimpico di Giampaolo, i bianconeri cercano la reazione

La Juventus Next Gen ospita l’Ancona nella 24esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo la vittoria esterna con la SPAL, ospita l’Ancona nella 24esima giornata del campionato di Serie C.

Juventus Next Gen Ancona 0-1: sintesi e moviola

1′ Via alla sfida

4′ Grande intensità in questo inizio di match da parte di entrambe le squadre

6′ Destro a giro in area di Spagnoli, palla fuori non di molto. Distratta la difesa bianconera

13′ Si spingono in avanti i bianconeri, che aumentano la pressione offensiva

15′ Pronto alla battuta Paolucci, la difesa smorza la conclusione che finisce poi tra le braccia di Daffara

19′ A terra Hasa dopo un contrasto. Il centrocampista si rialza dopo qualche secondo

21′ Spagnoli col sinistro, Stramaccioni devia in calcio d’angolo

22′ Avanti l’Ancona. Giampaolo calcia da corner e trova clamorosamente la porta, dopo che il pallone è passato tra una serie di giocatori

28′ Prova a reagire la Juve, ma gli spazi per colpire gli avversari sono pochi

Juventus Next Gen Ancona 0-1: risultato e tabellino

Reti: 22′ Giampaolo

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Savona, Poli (C), Stramaccioni; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra; Cerri. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Muharemovic, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Salifou, Stivanello, Turicchia, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Brambilla.

Ancona: Perucchini, Cella, Gatto (C), Spagnoli, Marenco, Agyemang, Paolucci, Clemente, Giampaolo, Pellizzari, Basso. A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Energe, Cioffi, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti. Allenatore: Colavitto.

