Signora Juve Mister Max Allegri, ipotesi rinnovo prende corpo: gli aggiornamenti

Nicolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione sul futuro di Massimiliano Allegri. Ecco le ultime novità

Nicolò Ceccarini, su Tmw Radio, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juve.

ALLEGRI JUVE – «A proposito del futuro di Allegri l’intenzione della società è di andare avanti ancora insieme. E allora ecco che l’ipotesi di un prolungamento (il suo contratto scade nel giugno 2025) sta prendendo corpo. Un punto della situazione verrà fatto a primavera inoltrata».

