Signora Juve Lazio Primavera: 0-0 DIRETTA

La Juve Primavera sfida la Lazio nella 20esima giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve Primavera, dopo il ko di misura contro l’Empoli, ospita la Lazio nella 20esima giornata di campionato.

Juve-Lazio Primavera 0-0: sintesi e moviola

40’ – Primo tempo alle battute finali.

30′- La Juve alz il turno e prima Anghelè al impegna Magro con un bel tiro, ma sulla respinta del portiere Pugno non riesce a trovare la rete.

20′- Lazio vicina al gol con Cuzzarella. Il giocatore si invola verso Vinarcik ma tira a lato.

13 ‘ – Ammonizione per Savio, primo cartellino giallo per la Juve.

5′- Savio si rende protagonista di tiro-cross che finisce fuori di pochissimo sul secondo palo.

1’ – Inzia la sfida tra la Juve Primavera e la Lazio Primavera

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve-Lazio Primavera 0-0: risultato e tabellino

Juventus: Vinarcik; Gil Puche, Montero Benia, Martinez Crous; Savio, Florea, Owusu, Finocchiaro, Turco; Anghelè, Pugno.

A disposizione: Zelezny, Boufandar, Biggi, Srdoc, Grosso, Crapisto, Grelaud, Mazur.

Lazio: Magro, Bordon, Milani, Sardo, Di Tommaso, Ruggeri, Dutu, Sulejmani, Coulibaly, Zazza, Cuzzarella.

A disposizione: Renzetti, Bedini, Napolitano, Kone, Bigotti, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni. Allenatore: Sanderra.

