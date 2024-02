Signora Juve Lazio Coppa Italia, le date e gli orari delle semifinali

Sono state comunicate ufficialmente le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia Juventus – Lazio e Atalanta – Fiorentina.

Andata:

Martedì 2 aprile 2024: Juventus – Lazio ore 21.00

Mercoledì 3 aprile 2024: Fiorentina – Atalanta ore 21.00

Ritorno:

Martedì 23 aprile 2024: Lazio – Juventus ore 21.00

Mercoledì 24 aprile 2024: Atalanta – Fiorentina ore 21.00

