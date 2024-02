Signora Juve Lazio Coppa Italia, iniziata la vendita libera dei biglietti

Per i tifosi della Juve, che vorranno assistere alla semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, è cominciata la vendita libera dei biglietti

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che è cominciata la vendita libera dei tagliandi per assistere alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio.

COMUNICATO – «La Juventus, giovedì 11 febbraio 2024, ha battuto il Frosinone conquistando l’accesso alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. La semifinale di andata si giocherà a Torino il 2 aprile alle ore 21:00. La gara di ritorno a Roma, invece, è stata programmata il 23 aprile, sempre alle ore 21:00. Dalla giornata di martedì 7 febbraio 2024 sono iniziate le fasi di vendita dedicate agli abbonati – per quanto riguarda la possibilità di acquistare posti aggiuntivi per la partita contro la Lazio – e ai Member. Da mercoledì 21 febbraio, invece, inizierà la vendita libera».

