Signora Juve, la bellissima iniziativa social per San Valentino – NEWS

La Juventus dedica ai propri tifosi, in occasione di San Valentino, una bellissima iniziativa. Ecco il video sui social – VIDEO

La Juventus ha chiesto ai propri tifosi, in occasione di San Valentino, di scrivere su un cartellone fuori dall’Allian Stadium quando è iniziato il loro amore per della Vecchia Signora. Ecco il video pubblicato dai bianconeri sui social:

Per San Valentino abbiamo raccolto un po’ dei vostri messaggi d’amore per la Juventus pic.twitter.com/M1Mrqx5Igq — JuventusFC (@juventusfc) February 14, 2024

«Per San Valentino abbiamo raccolto un po’ dei vostri messaggi d’amore per la Juventus», ha scritto il club bianconero sui social.

