Signora Juve in crisi di vittorie e di gol: rischia un record negativo dell’era Del Neri

Juve in crisi di vittorie e di gol: rischia un record negativo dell’era Del Neri. Il dato verso la partita col Verona

La Juve dopo 5 vittorie in campionato si è inceppata e tra Empoli, Inter e Udinese ha conquistato appena un punto, perdendo le ultime 2 partite senza segnare.

I bianconeri non perdono 3 gare di fila in Serie A dal mese di aprile del 2023 e non registrano 3 match consecutivi senza andare a segno dal periodo tra febbraio e marzo 2011, quando sulla panchina sedeva Luigi Delneri. Oggi col Verona serve un’inversione di rotta…

