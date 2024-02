Signora Juve in crisi di punti e di risultati: solo quattro squadre hanno fatto peggio

Juve in crisi di punti e di risultati: solo quattro squadre hanno fatto peggio nelle ultime quattro partite

La Juve ieri col Verona ha ottenuto il secondo pareggio in 4 partite. Sono appena 2 i punti totalizzati dai bianconeri dall’1-1 con l’Empoli in poi.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in Serie A nelle ultime 4 partite hanno fatto peggio della Juve solo altre quattro squadre: Sassuolo, Frosinone e Salernitana (tutte 1 punto) e Cagliari (0 punti). La formazione di Allegri è davvero in crisi di risultati.

