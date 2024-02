Signora Juve, i tifosi ci credono ancora: spunta la tabella per vincere lo scudetto! – NEWS

La Juve è a -9 dalla vetta, ma i tifosi bianconeri non mollano il sogno scudetto. Sui social spunta la tabella della rimonta

Dopo il pareggio di Verona, la Juve è scivolata a -9 dall’Inter capolista. I tifosi bianconeri, però, credo ancora nella rimonta scudetto e sui social è spuntata una tabella tricolore.

Pubblicità

Il pareggio a Verona non ci ferma. Vinciamo lo Scudetto di CORTO MUSO lo stesso. Fino Alla Fine! pic.twitter.com/gNqHAoCQvw — Jjuli (@jjuli_007) February 20, 2024

Per il popolo della Juve vincere lo scudetto resta un sogno e secondo i loro calcoli la squadra di Allegri arriverà al titolo di “corto muso”.

Pubblicità

Pubblicità

The post Juve, i tifosi ci credono ancora: spunta la tabella per vincere lo scudetto! – FOTO appeared first on Juventus News 24.