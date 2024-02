Signora Juve, i numeri della crisi: crollato il vantaggio sulle quinte. Da 18 a 9 punti: ora la Champions non è così sicura

Juve, i numeri della crisi: il vantaggio che c’era sulle quinte della classifica è crollato di botto. E ora la Champions non è sicura

La crisi che sta vivendo la Juve a livello di risultati è ben visibile e la si nota anche dal vantaggio di punti sulle quinte della classe che si è sensibilmente dimezzato. 18 erano le distanze di vantaggio dopo la giornata numero 21, poi crollati a 9 dopo le quattro gare di fila senza vittoria.

Si viaggiava alla cifra di 2,48 punti a partita, poi diventata un misero 0,5 che evidenzia una volta di più le difficoltà che la squadra di Allegri ha riscontrato in questo febbraio horror. E ora, come detto anche dallo stesso tecnico, bisogna fare attenzione e non adagiarsi sugli allori, credendo che la Champions sia stata già raggiunta.

