Signora Juve, i conti del 2023 sono in rosso: l’Fc Internazionale però ha più debiti. Il confronto

Juve, i conti del 2023 sono in rosso: l’Inter però ha più debiti. Il confronto nei numeri resi noti dalla Gazzetta

I conti del bilancio della Juve al 30 giugno sono in rosso. Ma l’Inter fa anche peggio dal punto di vista dei debiti. E’ questo quanto emerge da un report reso noto dalla Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

Se la Juve fa registrare 574 milioni di euro debiti netti, la capolista della Serie A arriva alla cifra di 705,4 milioni di euro. Decisamente migliore è la situazione del Milan con “soli” 169,6 milioni di euro di debiti.

Pubblicità

The post Juve, i conti del 2023 sono in rosso: l’Inter però ha più debiti. Il confronto appeared first on Juventus News 24.