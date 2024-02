Signora Juve, gli auguri del club a Cristiano Ronaldo – NEWS

Cristiano Ronaldo compie 39 anni e la Juventus gli ha dedicato un post social per fargli gli auguri

Oggi, Cristiano Ronaldo compie 39 anni e continua a macinare record e successi. La Juventus, tramite X, ha voluto augurare un buon compleanno a CR7.

1⃣0⃣1⃣ gol in tre stagioni: nessuno è mai stato più prolifico di lui in Tanti auguri, Cristiano! pic.twitter.com/vRIg6dSS2d — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2024

MESSAGGIO – «101 gol in tre stagioni: nessuno è mai stato più prolifico di lui in bianconero. Tanti auguri Cristiano!».

