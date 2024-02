Signora Juve Frosinone, Yildiz verso la panchina: il piano di Mister Max Allegri per l’attacco

Juve Frosinone, Yildiz verso la panchina: il piano di Allegri per l’attacco che scenderà in campo domenica allo Stadium

Yildiz potrebbe partire inizialmente in Juve Frosinone, match valido per la 26° giornata di Serie A in programma domenica allo Stadium dalle 12:30.

Pubblicità

In base a quanto riferito da Giovanni Guardalà a Sky Sport, infatti, il piano di Allegri per l’attacco sarebbe quello di schierare Chiesa e Vlahovic come coppia offensiva dal primo minuto. In panchina, oltre a Yildiz, andrebbe pure Milik.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Juve Frosinone, Yildiz verso la panchina: il piano di Allegri per l’attacco appeared first on Juventus News 24.