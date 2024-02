Signora Juve Frosinone, il report dell’allenamento di oggi alla Continassa

Si avvicina la sfida Juve Frosinone di domenica pomeriggio: ecco il report sull’allenamento odierno alla Continassa

La Juventus è tornata oggi in campo alla Continassa con un focus chiaro: il match contro il Frosinone. Ecco il report della sessione di allenamento odierna sul sito ufficiale bianconero.

REPORT – La Juventus è tornata a lavorare oggi – lunedì 19 febbraio 2024 – al Training Center dopo la trasferta di Verona di sabato 17.

I bianconeri hanno iniziato la settimana focalizzando tutta l’attenzione sul prossimo appuntamento di Serie A, con l’obiettivo di tornare alla vittoria.

Nel prossimo turno di campionato all’Allianz Stadium arriverà il Frosinone. Fischio d’inizio fissato per domenica 25 febbraio alle ore 12:30.

Esercitazioni di possesso palla, lavori specifici e partitella finale: questo il programma della seduta di allenamento odierna.

Per domani l’appuntamento è fissato per il mattino.

