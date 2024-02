Signora Juve Frosinone, i precedenti del match

La Juve ha comunicato quali sono i dati statistici in vista della gara contro il Frosinone di domenica alle 12.30

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha comunicato quali sono i precedenti del match con il Frosinone.

PRECEDENTI – «Dopo il pareggio per 1-1 nel primo incrocio in assoluto tra Juventus e Frosinone in Serie A il 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro sfide contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1.

La Juventus ha subito appena due reti in otto sfide con il Frosinone tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in sei di questi precedenti: tra le formazioni incrociate in oltre due occasioni dal 1929/30, tra tutte le competizioni, solo contro il Piacenza (83%: 15/18) la Vecchia Signora vanta una percentuale di clean sheet più alta rispetto a quella maturata contro i ciociari (75%: 6/8).

I Bianconeri hanno vinto ciascuna delle ultime cinque sfide al Frosinone in tutte le competizioni (due proprio in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia) e contro nessun’altra formazione attualmente nella massima serie i bianconeri vantano una striscia aperta di successi più lunga (cinque anche contro Cagliari e Lecce).

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 14 partite di campionato contro avversarie neopromosse (2N, 2P) – l’ultima delle quali proprio contro il Frosinone nel match di andata, 2-1 allo Stirpe, il 23 dicembre – restando imbattuta nelle ultime cinque (4V, 1N): i bianconeri non riescono a infilare una serie di più risultati utili consecutivi contro queste formazioni in Serie A da una striscia di sette chiusa nel marzo 2021.

Il Frosinone ha perso tutte le nove gare di Serie A giocate contro avversarie presenti nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, con un punteggio aggregato di 25-1.

Contro la Juventus, il Frosinone ha ottenuto il suo primo punto in Serie A, pareggiando per 1-1 all’Allianz Stadium il 23 settembre 2015.

LE PRECEDENTI SFIDE DELLE 12:30

L’unica partita giocata dalla Juventus alle ore 12.30 in questa stagione è stata proprio la gara di andata contro il Frosinone, vinta 2-1 lo scorso 23 dicembre. Più in generale, i bianconeri hanno vinto tutte le ultime cinque partite giocate in questo determinato orario nel massimo campionato, segnando una media di oltre due gol a partita (2.2).

Il Frosinone è una delle due squadre che contano più partite giocate alle 12.30 in questa Serie A: cinque, come il Monza. I ciociari hanno però raccolto solo quattro punti in queste sfide (1V, 1N, 3P), perdendo le due giocate in trasferta contro Cagliari (4-3) e Fiorentina (5-1)».

The post Juve Frosinone, i precedenti del match appeared first on Juventus News 24.