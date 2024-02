Signora Juve Frosinone, i bianconeri sui social ricordano gli ultimi gol VS i gialloblù – NEWS

Juve Frosinone, i bianconeri scaldano il clima in attesa del match di domenica: ecco il video sui social bianconeri – VIDEO

La Juventus sui social carica i tifosi in vista della sfida contro il Frosinone di domenica ricordando i gol dei bianconeri nell’ultima sfida. Ecco il video sul profilo X dei bianconeri:

La tripletta di Arek e il gol di Kenan risolsero l’ultima sfida contro il Frosinone all’Allianz pic.twitter.com/rhzBC6FMGQ — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2024

«La tripletta di Arek e il gol di Kenan risolsero l’ultima sfida contro il Frosinone all’Allianz», ha scritto il club bianconero sui social.

