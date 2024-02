Signora Juve Frosinone, i bianconeri ricordano il match del 2006 e quel gol di Del Piero…

Manca poco a Juve Frosinone, lunch match di domenica: i bianconeri ricordano lo scontro contro i ciociari e un gol che ha fatto la storia

La Juventus sui social continua con il countdown in vista della sfida tra Juve e Frosinone di domenica alle 12:30. I bianconeri, con un articolo sul sito ufficiale, ricordano una sfida e un gol importante e storico.

LA NOTA – 2006. 28 ottobre.

Quello Juve-Frosinone non è solo ricordato come il primo match disputato fra le due squadre. E nemmeno per il palcoscenico, inconsueto, in cui si è disputato, vale a dire la serie cadetta.

Quello Juve-Frosinone viene ricordato perchè, al minuto numero 73, la rete decisiva porta la firma di Alessandro Del Piero, e non è certo un gol come gli altri.

Il tap-in vincente di Pinturicchio, dopo il palo colpito da Nedved e la carambola su Trezeguet, ha infatti un sapore speciale.

Si tratta del gol numero 200 messo a segno da Alessandro in maglia bianconera.

