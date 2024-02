Signora Juve Felipe Anderson, pronta la proposta bianconera per il brasiliano: le cifre 

La Juve sarebbe pronta ad offrire un quadriennale a Felipe Anderson con un ingaggio di circa 4 milioni

Come rivelato da Calciomercato. It, la Juve sarebbe intenzionata a proporre un contatto quadriennale da 4 milioni l’anno a Felipe Anderson.

Il brasiliano, alla Lazio, guadagna 2,5 milioni e potrebbe essere attratto dalla proposta dei bianconeri che gli permetterebbe di guadagnare un cifra molto cospicua. Felipe Anderson, per la Juve, rappresenta un’occasione di mercato visto che, quasi certamente, si libererà a costo zero.

