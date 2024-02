Signora Juve Felipe Anderson: ecco come procede la trattativa. Le ULTIME

La Juve è al lavoro per chiudere la trattativa con Felipe Anderson. L’obiettivo è prendere il brasiliano a parametro zero

Come rivelato da Tmw, la trattativa tra la Juve e Felipe Anderson è in fase avanzata. I bianconeri vorrebbero trovare un accordo per prendere il brasiliano a costo zero.

La Juve vuole Felipe Anderson per alzare il tasso di esperienza in attacco in vista della prossima stagione nella quale, probabilmente, la squadra giocherà anche la Champions League.

