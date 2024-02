Signora Juve e tre big a favore delle 18 squadre, udienza con Gravina: ma la Lega reagisce male! Il retroscena

Juve e altre tre big a favore del passaggio al campionato a 18 squadre: udienza con il presidente Gravina, ma la Lega…

Come spiega il Corriere della Sera, Juventus, Inter, Milan e Roma hanno chiesto udienza a Gabriele Gravina per una possibile riforma della Serie A, con la Lega che non l’ha presa bene.

Il campionato a 20 squadre doveva essere un must infatti e da questo assetto non ci si doveva muovere. Invece i top club italiani hanno preso l’iniziativa, facendo sapere al presidente federale che il primo passo per una concreta riforma del movimento sarebbe quello di ridurre nuovamente il numero delle squadre, tornando al campionato a 18.

