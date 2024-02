Signora Juve e Fc Internazionale arrivano insieme all’assemblea di Lega

Poco fa i dirigenti dei club di Serie A si sono ritrovati per l’Assemblea di Lega. In rappresentanza della Juve c’era Francesco Calvo.

Il Chief Football Officer bianconero è arrivato in via Rosellini insieme ai dirigenti dell’Inter Marotta e Antonello. Per il club nerazzurro era presente anche l’avvocato Capellini.

The post Juve e Inter arrivano insieme all’assemblea di Lega appeared first on Juventus News 24.