Signora Juve Dsyre, inizia il percorso in eSerie A: ecco la prime sfide

Juventus Dsyre, comincia il percorso in eSerie A. Ecco il percorso in campionato e le prime partite dei bianconeri

Juventus Dsyre, comincia il percorso in eSerie A. I bianconeri sono campioni in carica, ecco tutte le info sul campionato:

IL COMUNICATO – Inizia il percorso di Juventus Dsyre nella eSerie A. DaniPitbull proverà a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione e per farlo inizia oggi il suo percorso nel Girone B composto da: Genoa eSports, Hellas Verona exceed, Udinese eSports D-Link, Sassuolo eSports, Cagliari eSports, Salernitana eSports e Juventus Dsyre.

Alle ore 16:30 al via la sfida tra DaniPitbull (Juventus Dsyre) vs Obrun (Hellas Verona exceed). Domani alle ore 15:30 DaniPitbull giocherà contro Oliboli (Genoa eSports).

Il format della competizione è cambiato radicalmente: girone sola andata con due tempi da 9 minuti poi playoff, final eight e final four il tutto senza il looser bracket.

Le 7 squadre del girone accederanno tutte ai playoff, la prima classificata si qualifica direttamente alle final eight, mentre le squadre classificate dal secondo al settimo posto del Girone B sfideranno in gara secca le squadre del Girone A (2A vs 7B , 3A vs 6B, 4A vs 5B, 5A vs 4B, 6A vs 3B, 7A vs 2B)

Una volta terminati i playoff si passerà alle final eight e alle final four previste in un’unica giornata il 19 aprile.

