Signora Juve di nome e di fatto: i giovani con Mister Max Allegri giocano tanto. Il dato

Juventus di nome e di fatto: i giovani con Allegri giocano tanto. Il dato sull’impiego dei ragazzi da parte dell’allenatore

La Juventus di quest’anno è giovane di nome (la parola Juventus, dal latino) significa gioventù e…di fatto. Come sottolineato da Sky Sport, infatti, i ragazzi bianconeri sono stati impiegati con molta frequenza da Allegri.

Vlahovic, classe 2000, è partito titolare 16 volte, due in più di Cambiaso. A Miretti la stessa sorte è toccata in 10 occasioni, meglio di Weah (7) e della coppia Kean-Yildiz (6), così come di Nicolussi Caviglia (3). Sono tanti, quindi, i giovani sfruttati da Allegri.

