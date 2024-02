Signora Juve, delusione cocente: «La squadra di credeva». E spunta il retroscena sui fischi dello Stadium

Juventus, gli ultimi risultati sono stati una delusione cocente. Spunta anche il retroscena sui fischi dei tifosi bianconeri

C’è grande delusione all’interno del gruppo Juventus che, nonostante le smentite, stavolta credeva davvero di poter contendere il titolo all’Inter, prima che gli ultimi tre risultati negativi facessero sprofondare la squadra.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il gruppo è moralmente a terra, ma Allegri è pronto a parlarci per risollevarlo da una situazione decisamente negativa. Dovranno rialzarsi anche i tifosi, che lunedì hanno fischiato la squadra dopo una prestazione imbarazzante. Anche il popolo bianconero, molto esigente, credeva di poter fare l’impresa.

Juventus, delusione cocente: «La squadra di credeva». E spunta il retroscena sui fischi dello Stadium