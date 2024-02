Signora Juve, commovente messaggio di Mandzukic per il tecnico bianconero – NEWS

Allegri, panchina numero 405 con la Juve: i bianconeri sui social lo celebrano con un video speciale di Mario Mandzukic – VIDEO

La Juventus nella giornata di oggi ha celebrato il tecnico Massimiliano Allegri per aver raggiunto le 405 panchine in bianconero. In un video sui social bianconeri l’ex attaccante della Vecchia Signora Mario Mandzukic, ha voluto salutare l’allenatore con un video. Ecco il video con il ricordo dell’attaccante croato

Pubblicità

4⃣0⃣5⃣ presenze sulla panchina Bianconera per mister Allegri, un traguardo storico, celebrato attraverso un’intervista speciale, ricca di sorprese Guarda qui la versione integrale : — JuventusFC (@juventusfc) February 16, 2024

«405 presenze sulla panchina Bianconera per mister Allegri, un traguardo storico, celebrato attraverso un’intervista speciale, ricca di sorprese», ha scritto il club bianconero sui social.

Pubblicità

Pubblicità

The post Juve, commovente messaggio di Mandzukic per il tecnico bianconero – VIDEO appeared first on Juventus News 24.