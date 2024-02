Signora Juve, c’è anche Djalo: Mister Max Allegri lavora su di lui in allenamento. Il retroscena

C’è anche Tiago Djalo tra i protagonisti dell’ultima sessione di allenamento della Juve: il retroscena sul centrale portoghese

Anche Tiago Djalo è stato particolarmente attenzionato in casa Juve nella giornata di ieri, quando i bianconeri hanno lavorato nell’allenamento all’aperto in quel della Continassa.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il portoghese è ormai vicino al pieno recupero e molto presto dovrebbe fare anche il suo esordio ufficiale. Ieri Allegri ha lavorato su di lui nella difesa a quattro, posizionandolo sul centro-sinistra, con Gatti dall’altra parte.

The post Juve, c’è anche Djalo: Allegri lavora su di lui in allenamento. Il retroscena appeared first on Juventus News 24.