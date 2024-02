Signora Juve arrivata a Milano: il derby d’Italia si avvicina – NEWS

Juve arrivata all’hotel Sheraton a Milano da qualche minuto: il derby d’Italia si avvicina – VIDEO

(Inviato a Milano) – La Juve è arrivata a Milano a poche ore dal derby d’Italia che si giocherà a San Siro in programma domani sera dalle ore 20:45. I bianconeri sono giunti da qualche minuto all’hotel Sheraton.

#Juventus arrivata allo Sheraton Hotel di Milano: ad attenderla un gruppetto di tifosi bianconeri #InterJuve pic.twitter.com/fC9xOtYYvY — JuventusNews24.com (@junews24com) February 3, 2024

