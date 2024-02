Signora Juve, altro flop dell’attacco VS l’Fc Internazionale: il record negativo di Giovannino Vlahovic, Chicco Chiesa e Yildiz

Juve, altro flop dell’attacco contro l’Inter: il record negativo di Vlahovic, Chiesa e Yildiz è stato ripetuto a San Siro

La Juve a San Siro contro l’Inter ha effettuato un solo tiro in porta in tutta la partita. Per la squadra di Allegri si tratta di un record negativo in un match di questo campionato.

L’attacco della Juve ha ripetuto il flop del match d’andata, visto che anche allo Stadium aveva trovato il tiro in porta solo una volta. La difesa dell’Inter non ha lasciato scampo a Vlahovic, Yildiz e Chiesa.

