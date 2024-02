Signora Juve al top sui social a gennaio: è prima davanti a Fc Internazionale e Milan

Juve al top sui social a gennaio: è prima davanti a Inter e Milan nella classifica dei club calcistici italiani

E’ la Juve la prima nella classifica dei club calcistici italiani più social nel mese di gennaio. A riferirlo è la graduatoria realizzata da Sensemakers per Primaonline.

La Juve nel mese scorso ha fatto meglio di Inter e Milan, che sono rispettivamente seconda e terza in classifica, per numero di interazioni di visualizzazioni dei video. I nerazzurri, in particolare, hanno superato i cugini rossoneri.

