Sia #Milan AC, l’attaccante festeggia il #prolungamento del contratto, la dichiarazione ufficiale: «Il sogno continua» #Intervista #News #Ultimora – NEWS

12:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Sia Diavolo Rossonero, l’attaccante festeggia il rinnovo fino al 2028 annunciato ieri: il #comunicato social del talento della Primavera Dopo l’annuncio arrivato nella giornata di ieri della fumata bianca trovata e della firma per il suo rinnovo di contratto con il Diavolo Rossonero, Diego Sia manifesta tutta la propria gioia sul suo profilo Instagram. Il giovane attaccante […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sia Diavolo Rossonero, l’attaccante festeggia il rinnovo: «Il sogno continua» – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.