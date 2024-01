Settore giovanile AC Milan: quanti successi per i rossoneri! Tutti i risultati del weekend

Settore giovanile Milan: quanti successi per i rossoneri! Tutti i risultati del weekend delle squadre femminili e maschili

Un fine settimana ricco di successi in trasferta, quello delle squadre del Settore Giovanile rossonero. A partire dal doppio confronto contro il Como di Under 16 e Under 15, entrambe vittoriose per 3-1 e capaci così di confermarsi in testa ai rispettivi gironi di categoria. Vince, alla ripresa del suo campionato, anche l’Under 17 femminile mentre sono cinque bei gol – di cui due della neo arrivata Stokić – a firmare il successo della Primavera femminile sul campo della Lazio. Pari esterno, e classifica invariata, per l’Under 17 di Mister Renna.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA : 2ª giornata di ritorno, Milan-Roma 0-0

: 2ª giornata di ritorno, Milan-Roma 0-0 PRIMAVERA FEMMINILE : 2ª giornata di ritorno, Lazio-Milan 1-5 (22′ Minnei; 35′ e 43′ Stokić; 42′ Longobardi; 30’st Mikulica)

: 2ª giornata di ritorno, Lazio-Milan 1-5 (22′ Minnei; 35′ e 43′ Stokić; 42′ Longobardi; 30’st Mikulica) UNDER 18 : 17ª giornata, Genoa-Milan 0-1 (7’st Lamorte)

: 17ª giornata, Genoa-Milan 0-1 (7’st Lamorte) UNDER 17 : 3ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan 1-1 (40’st Domnitei)

: 3ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan 1-1 (40’st Domnitei) UNDER 17 FEMMINILE : 1ª giornata di ritorno, Leone XIII-Milan 0-3 (25′ Palopoli, 22’st Di Falco, 35’st Evangelista)

: 1ª giornata di ritorno, Leone XIII-Milan 0-3 (25′ Palopoli, 22’st Di Falco, 35’st Evangelista) UNDER 16 : 2ª giornata di ritorno, Como-Milan 1-3 (39′ Lupo, 1’st Grassini, 3’st Pisati)

: 2ª giornata di ritorno, Como-Milan 1-3 (39′ Lupo, 1’st Grassini, 3’st Pisati) UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Como-Milan 1-3 (35′ Menon, 17’st Martini, 34’st Seye)

