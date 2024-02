Settore giovanile AC Milan, primo contratto da professionista per Longoni: i dettagli

Settore giovanile Milan, primo contratto da professionista per Longoni: i dettagli e l’annuncio del club rossonero

Attraverso il proprio profilo ufficiale, il Milan ha annunciato che il giovanissimo portiere dell’Under 17 Alessandro Longoni ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista.

COMUNICATO – «Alessandro Longoni, classe 2008, portiere dell’U17 rossonera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al Club fino al 30 giugno 2026»

