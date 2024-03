Sesko #Milan AC pista caldissima: il PIANO dei diavoli rossoneri per rinforzare l’attacco

10:48,6 Mar 2024, MILANELLO.

Sesko Diavolo Rossonero pista caldissima: il PIANO dei rossoneri per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate

Tra i profili valutati dal calcio#mercato Diavolo Rossonero per rinforzare l’attacco c’è anche quello di Benjamin Sesko. Si preannuncia un vero e proprio testa a testa tra l’attaccante del Lipsia e Zirkzee.

Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i costi dell’operazione potrebbero essere molto alti e per questo il #club valuta anche possibili alternative: tra queste Gimenez, Gyokeres e David.

