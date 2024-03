Sesko #Milan AC: ostacolo dalla #Premier League per l’attaccante, la rivale dei diavoli rossoneri

00:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi sulla lista del calcio#mercato Diavolo Rossonero per il dopo Giroud c’è anche Sesko. Per l’attaccante ostacolo dalla #Premier League Ancora una volta la #Premier League potrebbe mettere i bastoni tra le ruote per gli obiettivi del calcio#mercato Diavolo Rossonero. È risaputo l’interesse dei rossoneri per Sesko. Tuttavia il #club dovrà fare i conti con […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sesko Diavolo Rossonero: ostacolo dalla #Premier League per l’attaccante, la rivale dei rossoneri appeared first on Diavolo Rossonero News 24.