Sesko #Milan AC, lievita ancora il PREZZO: il Lipsia non scenderà sotto questa cifra

11:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Sesko Diavolo Rossonero, lievita ancora il PREZZO: il Lipsia non scenderà sotto questa cifra. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista della prossima sessione estiva c’è anche quello di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che piace per caratteristiche tecniche e interpretazione del ruolo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sesko Diavolo Rossonero, lievita ancora il PREZZO: il Lipsia non scenderà sotto questa cifra appeared first on Diavolo Rossonero News 24.