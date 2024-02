Sesko #Milan AC, il Diavolo ora fa sul serio: può arrivare per questa CIFRA

10:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Sesko Diavolo Rossonero, il Diavolo ora fa sul serio: può arrivare per questa CIFRA. Le ultime sull’attaccante del Lipsia

Non solo Joshua Zirkzee, il mercato Diavolo Rossonero valuta anche le possibili alternative all’attaccante del Bologna. Tra queste c’è certamente Benjamin Sesko, che continua a stregare la dirigenza rossonera.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, se per l’olandese si partirà da una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro, per lo sloveno questo prezzo potrebbe già bastare per fare in modo che l’affare vada in porto.

Pubblicità

The post Sesko Diavolo Rossonero, il Diavolo ora fa sul serio: può arrivare per questa CIFRA appeared first on Diavolo Rossonero News 24.