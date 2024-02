Sesko AC Milan: una big di Premier prova a soffiare l’obiettivo ai rossoneri

Tra gli obiettivi seguiti dal calciomercato Milan c’è quello di Sesko. Per l’attaccante del Lipsia c’è la concorrenza

Minaccia dalla Premier League per il calciomercato Milan. Il Chelsea sarebbe interessato a Sesko del Lipsia.

Come riportato da ‘Teamtalk’, infatti, lo sloveno è tra gli obiettivi del Chelsea per la prossima stagione. Non una priorità, visto che sono altri (come appunto Osimhen) in cima alle preferenze di Pochettino per l’attacco, ma comunque i Blues hanno mostrato interesse e potrebbero rompere gli indugi nelle prossime settimane.

