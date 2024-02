Sesko AC Milan, spunta un ostacolo nella trattativa. Le ULTIME e la posizione del Lipsia

Sesko Milan, spunta un ostacolo nella trattativa. Le ULTIME e la posizione del Lipsia sulla valutazione dell’attaccante

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi più importanti del calciomercato Milan è quello di Sesko.

C’è però un ostacolo nella trattativa con il Lipsia: la valutazione dell’attaccante, giudicata troppo alta dal club rossonero. Sesko, infatti, è legato alla società tedesca da una clausola risolutiva da 50 milioni di euro e i rossoneri sarebbero intenzionati ad offrire soltanto 40 milioni di euro.

The post Sesko Milan, spunta un ostacolo nella trattativa. Le ULTIME e la posizione del Lipsia appeared first on Milan News 24.