Sesko AC Milan si scalda! Primi contatti in vista della prossima estate: ULTIME

Sesko Milan si scalda! Primi contatti in vista della prossima estate: le ULTIME sulle possibili mosse dei rossoneri

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Milan. In vista della prossima estate l’obiettivo primario sarà quello di acquistare un nuovo centravanti su cui aprire un nuovo ciclo.

Non tramonta in tal senso l’ipotesi Sesko. Secondo Calciomercato.com, c’è il gradimento totale da parte della dirigenza rossonera e presto potrebbero esserci dei primi contatti tra le parti per provare a imbastire una trattativa.

