Sesko AC Milan: l’attaccante resta uno dei sogni rossoneri, il Lipsia fissa il prezzo

Tra i grandi sogni per l’estate del calciomercato Milan c’è quello di Sesko. Per il proprio gioiellino il Lipsia chiede questa cifra

La sessione invernale chiuderà tra qualche ora, tuttavia il calciomercato Milan pensa già al futuro. In tal senso uno dei sogni resta Sesko. Come riportato da il Corriere dello Sport la concorrenza per l’attaccante non manca:

tuttavia resta un pupillo di Moncada e il Milan sonderà sicuramente il terreno per un eventuale assalto al giocatore, il Lipsia lo valuta ben 50 milioni di euro.

