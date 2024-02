Sesko AC Milan il grande obiettivo per l’estate: pronta questa super proposta per il Lipsia

Sesko Milan il grande obiettivo per l’estate: pronta questa super offerta per convincere il Lipsia a lasciarlo partire

Una sessione di mercato è appena terminata, ma la dirigenza del Milan è già proiettata a quella estiva in cui ha già in programma di recitare un ruolo da protagonista.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è investire su un nuovo attaccante: l’obiettivo è Benjamin Sesko del Lipsia, per il quale i rossoneri starebbero preparando un’offerta da circa 40 milioni di euro per battere la concorrenza e convincere il club tedesco a lasciarlo partire.

