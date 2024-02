Sesko AC Milan, i rossoneri hanno deciso: svelato il piano per la prossima estate

Sesko Milan, i rossoneri hanno deciso: svelato il piano per la prossima estate. Le ultimissime sul calciomercato

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando la possibile strategia per quanto riguarda i possibili colpi in entrata.

Pubblicità

Secondo quanto si apprende la dirigenza rossonera è pronta a fare un tentativo non solo per Joshua Zirkzee del Bologna ma anche per Benjamin Sesko del Lipsia. Tra questi due profilo potrebbe nascondersi il prossimo numero 9 del Milan.

Pubblicità

The post Sesko Milan, i rossoneri hanno deciso: svelato il piano per la prossima estate appeared first on Milan News 24.