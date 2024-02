Sesko AC Milan, è lui il preferito del Diavolo: il Diavolo pronto a giocarsi la carta Ibra Magia. ULTIMISSIME

Sesko-Milan, l’attaccante del Lipsia è il preferito del club rossonero: il Diavolo pronto a giocarsi la carta Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il preferito del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione resta Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia.

La valutazione oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro anche se quest’anno sta giocando meno. Un aspetto che non preoccupa i dirigenti rossoneri, affascinati dalla enormi qualità del ragazzo. In questo senso Furlani è pronto a giocarsi la carta Ibrahimovic: lo svedese è l’idolo indiscusso di Sesko. Una sua telefonata potrebbe mettere il Milan in pole nella caccia all’attaccnte.

