Serturini, il primo gol alle Fc Internazionale Women non si scorda mai! Le reazioni social delle compagne – NEWS

Annamaria Serturini ha segnato il suo primo gol alle Inter Women dopo appena 3′ nel match col Pomigliano: le reazioni sui social

Non si è fatto attendere il primo gol di Annamaria Serturini, ex bomber della Roma, alle Inter Women. Dopo appena 3 minuti di gioco, l’attaccante nerazzurra ha pennellato un pallone perfetto, con una traiettoria certosina che ha fatto rimanere di stucco compagne e tifosi.

Sui social sono piovuti commenti e lodi alla giocatrice, a cominciare dalla Figc Calcio femminile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIGC Calcio Femminile (@figcfemminile)

IL COMMENTO – Sull’enciclopedia alla voce «Gol alla Sertu»

Per non parlare delle compagne nerazzurre, che hanno riproposto sui social il video della pregevole rete, allegando parole al miele: Pandini con le emoji delle stelle, Simonetti con un “Ah, ok” con l’emoji del bersaglio, Merlo con un “Ti stavamo aspettando”, il capitano Alborghetti scrive “Big skills”, per chiudere con l’ex Juve Pedersen (attualmente infortunata) che scrive “Vorrei segnare così”.

