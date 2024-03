SerieA Femminile, oggi al via la Poule #Scudetto e la Poule Retrocessione. Il Milan A.C. riposa

Pubblicità

Diffondi Informazione!

13:18, 16 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la lunga pausa per Nazionale e semifinali di Coppa Italia, in questo fine settimana torna in campo la #SerieA Femminile con la seconda fase del #campionato: la Poule Scudetto e la Poule Retrocessione.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità