Serie C, c’è l’ok all’uso del VAR per alcune partite: l’annuncio sull’introduzione della tecnologia in campo

In Serie C sarà introdotto l’uso del VAR. Non per tutte le partite, ma solo per le sfide di playoff e di playout. A deciderlo è stato il consiglio direttivo della Lega Pro. L’annuncio è arrivato dal presidente Matteo Marani.

La notizia interessa anche la Juventus Next Gen che attualmente occupa l’ultimo posto utile per disputare i playoff (decimo con 30 punti come Lucchese e Arezzo).

