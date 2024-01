Serie A, un altro club a rischio penalizzazione! Cosa succede, tutti gli aggiornamenti

Il Genoa rischia grosso, fino alla penalizzazione in campionato se l’indagine della Procura Federale guidata da Chinè dovesse dare esito positivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura sta indagando su segnalazione della Covisoc: ritenute pagate in ritardo per un errore procedurale, un caso simile a quello di un anno fa. In Serie B furono tolti 2 punti al club rossoblù, una situazione che potrebbe ripetersi.

