Serie A, tre squadre chiamano Gravina per lamentarsi degli errori arbitrali 

17:02, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il clima in Serie A sembra essere teso dopo gli errori arbitrali avvenuti nella 27ª giornata. Alcuni club avrebbero chiamato Gravina per lamentarsi

Come rivelato da Il Giornale, sembra che tre club di Serie A abbiano telefonato al presidente federale Gravina. Uno dei match che ha scaturito più discussioni è quello tra Lazio e Milan, con i biancocelesti che dopo la partita di venerdì scorso si sono lamentati pubblicamente tramite il presidente Lotito.

Le polemiche riguardanti i presunti errori arbitrali sono esplose durante il weekend e hanno continuato ad alimentarsi nei giorni successivi.

