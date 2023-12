Serie A, TIM rinnova l’accordo con DAZN: intesa fino al 2029. I dettagli sull’accordo prolungato tra i due colossi

Tim e DAZN hanno rinnovato l’accordo in essere per altre stagioni fino al campionato 2028/2029 di Serie A. Ecco tutti i dettagli:

Rinnovato l’accordo sulla Serie A tra TIM e DAZN: lo scorso 23 dicembre la compagnia telefonica e la piattaforma streaming hanno siglato un’intesa per mantenere il calcio su TimVision per altri cinque anni. Si tratta di un accordo che prolunga quello già in essere, ma è frutto di lunghi negoziati che perseguono la sostenibilità economica: TIM si impegna a versare ogni anno a DAZN un po’ meno di 50 milioni di euro, un totale di circa 250 nel quinquennio ai quali vanno aggiunte cifre extra legate agli abbonamenti. Lo scrive il Corriere della Sera.

